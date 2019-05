Meteo a Palermo: le previsioni di oggi venerdì 17 maggio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Il vortice ciclonico attivo nelle giornate precedenti lascia il posto ad una parziale rimonta dell'anticiclone a partire da ovest: ne consegue un generale miglioramento del tempo su Campania, Calabria e Sicilia, in un contesto termico più consono al periodo tardo-primaverile. Da segnalare, tuttavia, ancora il possibile sviluppo di addensamenti cumuliformi a ridosso della dorsale appenninica nelle ore centrali della giornata, ivi con sporadici fenomeni. Temperature in sensibile aumento su tutte le regioni. Venti deboli variabili, in progressiva rotazione a SE nella seconda parte del dì. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,5 µg/m³.