Esplosione a Priolo, in fiamme l'auto di un operaio

Questa notte in via Bellini, a Priolo, in provincia di Siracusa, l'auto di un operario è stata distrutta dalle fiamme. I residenti della zona hanno avvertito un'esplosione e poi hanno visto il rogo che ha coinvolto anche due auto posteggiate vicino alla Golf. Carabinieri e polizia stanno effettuando le verifiche per capire se sia stato posizionato un piccolo ordigno rudimentale per innescare le fiamme.