Palermo, sorelle Napoli: Procura chiede giudizio per tre indagati

La Procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto il giudizio per Simone La Barbara, in carcere per un'accusa di estorsione in un altro procedimento, Antonino Tantillo e Liborio Tavolacci, accusati di tentativo di estorsione nei confronti delle sorelle Ina, Irene e Anna Napoli e della loro madre Gina La Barbera. A riportarlo è il Giornale di Sicilia.

Le presunte intimidazioni

Secondo l'accusa, le tre sorelle sono vittima di continue intimidazioni, messe in atto per cercare di convincere le tre donne a cedere la loro azienda agricola tra Mezzojuso e Corleone. La vicenda ha spaccato la comunità di Mezzojuso, e vede ormai da mesi una contrapposizione tra la giunta comunale, guidata dal sindaco Salvatore Giardina, e le tre sorelle Napoli. Secondo un assessore, ex carabiniere, il padre delle tre sorelle sarebbe stato un capomafia della zona.