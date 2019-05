Meteo a Palermo: le previsioni di oggi giovedì 16 maggio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Seppur in lenta traslazione verso levante e in fase di graduale assorbimento, la circolazione depressionaria attiva sulle regioni meridionali continua ad alimentare condizioni di spiccata instabilità. Ancora rovesci e temporali al primo mattino in Sicilia, ma con tendenza a rapido miglioramento a partire dalle province sudoccidentali. Fenomeni in generale esaurimento dalla sera, salvo residui acquazzoni nell'area dello Stretto. Temperature in calo in Sicilia. Basso Tirreno da mosso a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 16mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata ampie schiarite, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,3 µg/m³.