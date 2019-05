Maltempo, violento temporale su Catania: allagati garage e strade

Un violento temporale si è abbattuto su Catania, causando allagamenti a garage, scantinati e strade. Oltre 20 gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco, una decina dei quali ancora in corso. I pompieri hanno tratto in salvo delle persone rimaste bloccate nelle auto in panne e sono intervenuti per il distacco di intonaci dovuti a infiltrazioni di acqua. I comuni maggiormente interessati sono: Adrano, Mascalucia, Biancavilla e a Catania in particolare il quartiere del Villaggio Sant'Agata (LE PREVISIONI IN ITALIA).