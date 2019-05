Donna trovata morta in strada a Palermo: autopsia, decesso per infarto

Sarebbe stato un infarto a causare il decesso della donna polacca trovata morta in via Settembrini a Palermo nella notte venerdì 10 maggio. E' quanto avrebbe accertato l'autopsia eseguita nell'istituto di medicina legale sul corpo di Anna Alexandra Hrynkiewicz. La donna, 45 anni, di professione badante, sarebbe stata colta da un malore fatale mentre camminava. Tuttavia sulla vicenda rimangono alcuni aspetti non chiari, per far luce sui quali si dovranno attendere i risultati degli esami istologici. La ferita alla testa presente sul cadavere al momento del ritrovamento non sarebbe compatibile con la caduta.

La lite con il compagno

La donna è stata trovava poco distante dall'abitazione del compagno, Carlo Di Liberto, 43 anni, con cui conviveva. L'uomo, incensurato, resta indagato per omicidio fino a quando non arriveranno i risultati degli esami istologici. Nel corso dell'interrogatorio il compagno ha ammesso di aver avuto una lite con la donna nel pomeriggio di giovedì 9 maggio, riferendo che in quell’occasione avrebbe picchiato la compagna prendendola a schiaffi. Poi si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.