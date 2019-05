Meteo a Palermo: le previsioni di oggi mercoledì 15 maggio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 23mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un vortice ciclonico in azione sul medio Tirreno, in lento spostamento verso sud, determina marcate condizioni di instabilità atmosferica su tutte le nostre regioni meridionali. Giornata nuvolosa con nuove precipitazioni in arrivo, localmente a carattere temporalesco. Da segnalare possibili grandinate sull'Isola tra la tarda serata e la notte a partire dalle province occidentali. Temperature in calo. Venti tendenti ad intensificarsi dal pomeriggio, quando si disporranno da Maestrale. Mari: mosso lo Ionio, molto mossi gli altri bacini.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,3 µg/m³.