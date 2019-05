La Procura di Gela ha chiesto il rinvio a giudizio del sindaco di Butera (Caltanissetta), Filippo Balbo, per tentativo di concussione per induzione. Secondo l'accusa, Balbo avrebbe cercato di rientrare in possesso di locali in uso a una Comunità terapeutica assistita (Ct), dopo che il rappresentante legale e il gestore si erano rifiutati di assumere alcune persone da lui segnalate. Il reato contestato sarebbe stato commesso da dicembre 2017 a maggio 2018. L'inchiesta è stata aperta dopo una denuncia di coloro che la Procura indica come persone offese.