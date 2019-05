Palermo, arrestato autore di otto furti con spaccata

Un uomo di 32 anni, Angelo Altieri, è stato arrestato perché ritenuto l'autore di otto furti, in altrettanti negozi, avvenuti tra martedì 30 aprile e venerdì 3 maggio a Palermo. Altieri sarebbe uno dei componenti della cosiddetta 'banda spaccavetrine', che ha messo a segni diversi colpi in città. Determinante è stata l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. L'uomo sarebbe stato riconosciuto anche per la sua andatura claudicante. L'arresto è stato effettuato dalla polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Palermo.