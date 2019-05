Meteo a Palermo: le previsioni di oggi martedì 14 maggio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La circolazione rimane depressionaria sui mari meridionali; si rinnovano condizioni di diffusa instabilità con rovesci e qualche temporale alternati a momenti più asciutti e parzialmente soleggiati. Fenomeni più intensi e probabili sulle aree interne. Temperature stabili, venti tra NE e NO, deboli o moderati. Mari in prevalenza mossi.

La situazione meteo a Enna

A Enna cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,8 µg/m³.