Meteo a Palermo: le previsioni di oggi lunedì 13 maggio

La situazione meteo in città

A Palermo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un vortice ciclonico tra Sicilia e Calabria rinnova marcate condizioni di instabilità atmosferica. Instabile, con rovesci e temporali specie nelle ore pomeridiane e sui settori tirrenici. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; tesi dai quadranti nord-occidentali in intensificazione in quota. Zero termico nell'intorno di 2250 metri. Mari molto mossi od agitati.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 22mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso.

La situazione meteo ad Enna

Ad Enna cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento associate a piogge pomeridiane. nuvoloso in serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,6 µg/m³.