Cinque persone sono state bloccate dalla polizia mentre tentavano di rubare liquori e bevande alcoliche in un capannone a Macchia di Giarre, frazione di Giarre, nel Catanese. Quattro sono state arrestate, mentre la quinta è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati di tentativo di furto aggravato in concorso. Gli agenti della squadra mobile di Catania, dopo essere venuti a conoscenza del piano, si sono appostati e sono intervenuti, dopo aver sbarrato le vie di fuga. I cinque sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, chiavi adulterine e telefoni cellulari utilizzati per mettersi in contatto tra di loro.

Le misure restrittive

Gli arrestati sono Orazio Giovanni Signorelli, di 61 anni, Santo Ravasco, di 25, che era agli arresti domiciliari, Rosario Puglisi, di 28, e Gioacchino Orazio Palazzolo, di 27. L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è scattato per Giuseppe Zappalà, sorvegliato speciale di 25 anni. Ravasco è anche accusato di evasione, Zappalà di inosservanza della misura restrittiva.