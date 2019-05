Trapani, si ribalta un trattore: muore anziano di 87 anni

Ennesimo tragico incidente sul lavoro. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, sabato 11 maggio, nei pressi del Castello di Inici, in territorio di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. La vittima è Giuseppe Ficalora, 87 anni. L'anziano era alla guida del suo trattore quando, per cause ancora non chiare, il pesante mezzo agricolo si è ribaltato. Per estrarre Ficaloro è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Inutile l'intervento dell'elisoccorso: quando l'eliambulanza ha raggiunto la zona dell'incidente, l'anziano era già deceduto.