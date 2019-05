Meteo a Palermo: le previsioni di oggi domenica 12 maggio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo miglioramento al pomeriggio. Deboli piogge in serata, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un vortice freddo si estende alle regioni del Sud Italia, determinando un peggioramento anche su Sicilia, Campania e Calabria con rovesci e temporali sparsi in movimento da Nordovest verso Sudest. Coinvolte soprattutto Campania e settori tirrenici della Calabria e della Sicilia con fenomeni localmente intensi, alternati comunque a delle temporanee schiarite. Temperature in netto calo a partire dai settori campani. Venti moderati a tratti sostenuti dapprima da Libeccio, poi da Ponente o Maestrale con mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio. nubi sparse in serata, sono previsti quattro millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,6 µg/m³.