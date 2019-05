Modica, chiusa la terza casa di riposo per anziani in un mese

Una nuova casa di riposo per anziani è stata chiusa a Modica, in provincia di Ragusa. È la terza nel giro di un mese. Questa volta è toccato alla struttura di Contrada Pirato. L'ordinanza di chiusura è arrivata a seguito dell'ennesima operazione congiunta eseguita dalla polizia locale e dai carabinieri del Nas di Ragusa. Nel corso dell'attività ispettiva, alla presenza della titolare, è stato accertato che l'attività veniva svolta in un appartamento dove in molti punti le pareti si presentavano con macchie di umidità, la lavanderia esterna non aveva i requisiti tecnici e il locale per la preparazione dei pasti sottolivello non era autorizzato. Nella casa di riposo c'erano otto anziani, di cui sette donne. La titolare non è stata in grado di esibire alcuna autorizzazione sanitaria o amministrativa.