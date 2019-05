Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Pressioni medie e livellate favoriscono una giornata sostanzialmente soleggiata su Campania, Calabria e Sicilia, pur con qualche annuvolamento sparso. Nella notte si avvicina un fronte freddo dal Centronord, con primi fenomeni possibili su nord Campania e Nordovest Sicilia. Temperature in aumento, punte di 27-28°C sulla Sicilia interna, più fresco lungo le coste. Venti deboli o localmente moderati tra Sudovest e Sudest. Mari poco mossi o localmente mossi al largo, specie lo Ionio.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,4 µg/m³.