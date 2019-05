Pietraperzia, atti persecutori contro la famiglia dell'ex: 5 arresti

A Pietraperzia, in provincia di Enna, i carabinieri hanno arrestato cinque persone. Si tratta di Enzo Femminile, 41 anni, Michele Aiello, 26 anni, la moglie Vincenza Femminile, 36 anni, Manuel Aiello 24 anni e Jessica Aiello, 23 anni. Sono tutti accusati di atti persecutori in concorso nei confronti della famiglia dell'ex moglie di Enzo Femminile, che era già agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia.

Le indagini

Era stata l'ex moglie, stanca delle continue vessazioni ad avviare le pratiche per la separazione. Era stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione coniugale per trovare accoglienza in una casa famiglia. Nonostante questo, Enzo Femminile, insieme alla sorella Vincenza, al marito di quest'ultima, Michele Aiello e ai fratelli Manuel e Jessica, hanno perseguitato i parenti della moglie con minacce di morte, molestie e aggressioni.