Frode sui fondi per l'agricoltura, 36 denunciati a Castelvetrano

A Castelvetrano, in provincia di Trapani, sono 36 le persone denunciate per falso e truffa aggravata per frodi su fondi destinati all'agricoltura. Le indagini sono cominciate dopo la denuncia di un uomo che aveva deciso di riavviare la sua impresa agricola. Quando ha presentato le istanze per l'ottenimento degli aiuti comunitari, ha scoperto che alcuni suoi terreni erano già condotti da un'altra ditta a lui sconosciuta.

La scoperta

Le fiamme gialle hanno così scoperto che altre persone hanno trasmesso all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura atti e attestazioni falsi sulla titolarità del diritto di proprietà o altri diritti reali su terreni agricoli. I finanzieri hanno individuato migliaia di particelle catastali, alcune corrispondenti ad aree demaniali, parcheggi di ospedali, strade e appezzamenti incolti, sulle quali sono stati fatti risultare impiantati fantomatici vigneti. In alcuni casi, sono stati persino riscontrati contratti di comodato d'uso gratuito di terreni stipulati tra il 2013 e il 2018 intestati a persone decedute. Da quanto trapela, i fascicoli aziendali falsi, riguardanti terreni per oltre 6.000 ettari, hanno consentito di ottenere fraudolentemente titoli per un valore economico complessivo di 720mila euro e contributi per un importo complessivo di circa 1,7 milioni di euro.