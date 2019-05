Incendi, rogo in un magazzino e in un'abitazione a Marineo

La notte scorsa in un magazzino di legnami a Marineo, in provincia di Palermo, è divampato un incendio che ha coinvolto anche l'abitazione del titolare. Le fiamme si sarebbero sviluppate nel magazzino, tra via Arnone e Tramontana, al cui interno si trovavano anche tre bombole di gas, e si sono propagate fino alla casa dell'uomo, in via Roma.

Gravi danni

Il magazzino ha subito gravi danni ed è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona ed evitato che le fiamme si propagassero alle case vicine. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona, rimasti tutta la notte fuori dalle loro abitazioni.