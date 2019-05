Tangenti negli appalti per le opere pubbliche, 4 arresti a Palermo

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia nel corso dell’operazione denominata ‘Cuci e Scuci’, che ha svelato un sistema di tangenti nel settore degli appalti per le opere pubbliche nel capoluogo siciliano. In manette imprenditori e funzionari del Provveditorato Opere Pubbliche di Palermo accusati di corruzione, falso in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato. I provvedimenti sono stati disposti dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, che ha emesso anche altre dieci misure cautelari.

Le indagini

L'indagine, svolta dalla Sezione Anticorruzione della Squadra Mobile di Palermo e coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Pierangelo Padova e Giacomo Brandin, ha svelato un sistema di tangenti nel settore degli appalti per le opere pubbliche che ha interessato un importante distretto ministeriale. A dicembre del 2017 era scattato un blitz degli agenti della Squadra Mobile negli uffici del Provveditorato in piazza Verdi a Palermo. Un imprenditore aveva denunciato di avere subito pressioni da parte di alcuni funzionari e richieste di mazzette per lavori di ristrutturazione di una scuola elementare in provincia di Palermo. Erano stati notificati cinque avvisi di garanzia dalla sezione Reati contro la pubblica amministrazione della Mobile. In quell'occasione era stata anche sequestrata la documentazione riguardante alcuni lavori fatti a Palermo e provincia: al padiglione 18 dell'Università di viale delle Scienze, in un dipartimento di via Archirafi, in un appartamento delle forze dell'ordine e ancora alla caserma dei carabinieri di Capaci. Sotto osservazione quattro lavori a Enna: per la sistemazione di alcuni immobili dei vigili del fuoco, dell'Agenzia delle Entrate e della caserma della polizia intitolata al commissario Boris Giuliano; sospetti di mazzette anche sulla ristrutturazione della Chiesa di San Benedetto, nel Comune di Barrafranca. Sequestrata pure la documentazione che riguarda le scuole "Ansaldi" di Centuripe ( Enna), "Luigi Pirandello" di Villadoro (Nicosia), "Piraino" di Casteldaccia e "La Pira" di Sant'Alfio (Catania).

