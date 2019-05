Modica, tenta di accoltellare la moglie al ristorante davanti a figlio

Un uomo va a pranzo con moglie e figlio in un agriturismo a Frigintini, frazione di Modica, in provincia di Ragusa. Però, ha una discussione con la consorte che degenera e l'uomo tenta di accoltellarla. Tra marito e moglie, come riporta la stampa locale, scoppia una lite che spinge il titolare del locale a riprendere l'uomo invitandolo a calmarsi. Il marito, fuori di sé, va a prendere un coltello in auto per cercare di colpire la moglie. I clienti del locale chiamano la polizia, terrorizzati dalla violenza dell'uomo. La coppia è poi fuggita, ma gli agenti stanno risalendo alla sua identità tramite il numero di targa della sua macchina.