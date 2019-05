Catania, 29enne picchia la moglie davanti ai figli: arrestato

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della moglie di 25 anni. I pestaggi, secondo quanto ricostruito, sono iniziati nel 2009, anno in cui i due si sono sposati, più volte la giovane donna sarebbe stata picchiata con schiaffi, pugni e calci anche quando era incinta ed in presenza dei due figli di 4 e 9 anni.

La violenza dell'uomo

Nell'aggressione avvenuta lo scorso 3 aprile, scattata dopo che la moglie aveva ricevuto un messaggio da un'amica che l'uomo non sopportava, la donna ha riportato un trauma cranico. Da quanto emerso, il marito prima l'avrebbe aggredita verbalmente, poi una volta a casa l'avrebbe afferrata per i capelli e colpita con calci e pugni sulla schiena. La paura per l'incolumità dei figli ha convinto la giovane a chiedere aiuto ai carabinieri. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari chiesta ed ottenuta dalla Procura. La vittima per tenere unita la famiglia lo aveva sempre perdonato e non l'aveva denunciato.