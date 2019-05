Esplode una bombola di gpl nel Siracusano, due feriti ad Avola

Una bombola di gpl è esplosa durante le operazioni di spegnimento di un furgone adibito alla vendita di panini, andato in fiamme per cause ancora da accertare. È successo ieri, poco dopo le 19.30, in via Labriola, ad Avola, nel Siracusano. L’onda d’urto causata dall’esplosione della bombola contenuta nel furgone ha provocato il ferimento di due persone: uno dei vigili del fuoco accorsi sul posto per domare l’incendio e il titolare della rivendita. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola. Il pompiere è stato dimesso mentre il proprietario del furgone ha riportato qualche lieve ferita al volto.