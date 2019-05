Caltanissetta, sorpresi con 20 chili di marijuana: 4 arresti

Quattro persone arrestate e 20 chili di marijuana sequestrati, questo il bilancio del blitz antidroga avvenuto in un casolare nelle campagne di Butera, in provincia di Caltanissetta, condotto dagli agenti di polizia.

Gli arresti

I poliziotti durante l'operazione hanno fermato quattro romeni, residenti in provincia di Agrigento, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di Martin Marius Vasile di 27 anni, Lupan Florin Cristian di 28 anni, Lupan Ionut Alin di 22 anni, Stefan Florin di 38 anni, tutti con precedenti penali. Sono stati sorpresi in un casolare di campagna in contrada Carrubba, mentre stoccavano e preparavano la marijuana. Nel corso dell'irruzione, eseguita dagli agenti dell'antidroga, i quattro hanno accennato a un tentativo di fuga, ma sono stati inseguiti e bloccati.

La droga

La successiva perquisizione ha portato alla scoperta di circa 15 chilogrammi di marijuana, già confezionata in dieci panetti da circa un chilogrammo ciascuno, tre chilogrammi ancora da imbustare, quasi un chilo d'infiorescenza destinata all'immediato confezionamento e altre buste di vario peso della stessa sostanza. Sono stati, inoltre, sequestrati una bilancia, quattro cesoie utili per la raccolta e la defogliazione della marijuana, una macchina per il confezionamento, la termosaldatura e la messa in sottovuoto della droga e diversi rotoli di sacchi di plastica necessari per procedere all'imbustamento dello stupefacente.