Meteo a Palermo: le previsioni di oggi venerdì 3 maggio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

L'alta pressione si indebolisce consentendo l'ingresso di una perturbazione dal Nord Europa che per ora interesserà ancora solo il centro-nord Italia. Essa però è associata ad un secondo sistema nuvoloso in risalita dal Nord Africa, responsabile di un peggioramento anche sul Sud Ovest d'Italia, con piogge che interesseranno la Sicilia, marginalmente la Calabria tirrenica nella seconda parte del giorno. Strati in transito in Campania, ma anch'essa raggiunta dalle piogge durante la notte. Temperature in aumento le minime, in lieve calo le massime, venti in prevalenza orientali, moderati. Mari da poco mossi a mossi, speie dalla sera.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 2.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Caltanissetta

A Caltanissetta nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 6.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,1 µg/m³.