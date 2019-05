Aci Catena, rubati portafiori in metallo nel cimitero nel Catanese

Centinaia di oggetti in metallo, tra cui molti portafiori, sono stati rubati nella notte nel cimitero di Aci Catena, in provincia di Catania, dove qualcuno si è introdotto, provocando danni a numerose lapidi. La scoperta è stata fatta questa mattina alle 7.30, all’apertura del camposanto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La struttura è attualmente chiusa ed è in corso la conta dei danni.

Le parole del sindaco

Il sindaco Nello Oliveri in una nota ha espresso il suo "sdegno per il vile gesto compiuto da uomini ignobili e privi di dignità". "Condanniamo come amministrazione comunale il gesto insano – ha aggiunto - e confidiamo nelle forze dell'ordine affinché in tempi brevi individuino i responsabili affidandoli alla giustizia. Questo atto non può essere tollerato! I morti meritano rispetto".