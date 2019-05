Auto precipita da un viadotto sulla A20 Messina-Palermo, due feriti

Ha perso il controllo dell'auto, ha sfondato il guard rail ed è caduto con la vettura giù dal viadotto, finendo sul tetto di un'officina meccanica. L'incidente è avvenuto sulla A20 in direzione Palermo, dopo la barriera di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. A bordo dell'auto c'erano due persone che sono rimaste ferite, ma non sono in pericolo di vita. Illesi i lavoratori dell'officina. I vigili del fuoco hanno estratto i due feriti, i quali sono stati portati al Policlinico con un'ambulanza. Sono in corso le indagini della polizia stradale.