Incendio in negozio di tendaggi a Bagheria, ipotesi natura dolosa

Fiamme in un negozio di tendaggi in corso Umberto a Bagheria, in provincia di Palermo. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che dopo due ore di lavoro sono riuscite a contenere i danni. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, i quali non escludono l'ipotesi della natura dolosa dell'incendio.