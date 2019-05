Fiamme a Gibilmanna, bruciano zone di macchia mediterranea

Un incendio è divampato nella serata di ieri, mercoledì 1 maggio, a Gibilmanna, frazione di Cefalù (provincia di Palermo). Le fiamme stanno divorando alcune aree di macchia mediterranea. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che sono all’opera per spegnere il rogo.

I roghi a Palermo

Sono state invece spente le fiamme divampate ieri a Palermo, in via Empedocle Restivo, nel magazzino di un supermercato Sisa e l’incendio appiccato a due auto nella vicina via Abruzzi. La polizia sta indagando per accertare se dietro ai tre roghi avvenuti in città, in pieno giorno, ci sia una banda di vandali.