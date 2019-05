Palermo, banda di borseggiatori deruba turisti: denunciati

Una banda di borseggiatori è stata denunciata dalla polizia municipale di Palermo per aver rubato un cellulare a due turisti inglesi su un bus AMAT. Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico hanno individuato tre uomini, A.L.P. di 21 anni, C.M. di 20 anni e C.F. di 44 anni, tutti già conosciuti alle forze dell'ordine per precedenti come borseggiatori, uno di questi condannato in passato per concorso in omicidio. Proprio il fatto che fossero in gruppo ha insospettito gli agenti che li hanno fermati. Con loro sono scesi anche due turisti inglesi che erano appena stati derubati del cellulare e che hanno dichiarato di essere stati spinti dalla banda durante il tragitto. La pattuglia ha bloccato il mezzo e lo ha controllato. Sul bus c'era il quarto componente della banda, A.B. di 21 anni e, sotto un sedile è stato trovato il telefono, pronto per essere recuperato. I quattro borseggiatori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per furto con destrezza in concorso e, dopo la perquisizione, su disposizione del magistrato sono stati rilasciati.