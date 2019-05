Meteo a Palermo: le previsioni di oggi lunedì 29 aprile

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un vortice in scorrimento lungo l'Adriatico determina l'afflusso di correnti prima sudoccidentali, poi nordoccidentali. Nubi al mattino con qualche piovasco. Temperature generalmente stabili, con valori massimi mediamente tra 16 e 20 gradi. Venti moderati da SO in rotazione dai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Mari generalmente mossi.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,3 µg/m³.