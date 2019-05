Meteo a Palermo: le previsioni di oggi domenica 28 aprile

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

I venti di Maestrale che seguono la veloce e debole perturbazione giunta all'estremo sud sabato mattina determineranno residue condizioni di instabilità atmosferica sulle nostre estreme regioni meridionali; previsti ancora degli addensamenti nuvolosi su Salernitano, Calabria tirrenica già dal mattino, in Appennino ed entroterra campano nelle ore pomeridiane; più soleggiato in Sicilia, salvo qualche annuvolamento nel pomeriggio sui rilievi sud-orientali. Temperature minime stabili, con estremi di 11°C; massime in ulteriore flessione, con punte di 23°C. Venti moderati, localmente tesi, di Maestrale. Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Basso Tirreno e Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 21,4 µg/m³.