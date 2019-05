Catania, insegue con lo scooter la ex in auto: arrestato stalker

Ha inseguito con lo scooter la ex in auto e, dopo averla raggiunta e bloccata, ha cominciato a dare con il casco dei colpi contro i vetri della vettura per obbligarla a uscire dall’abitacolo. L’uomo di 41 anni, già stalker di altre donne, è stato arrestato in flagrante dai carabinieri, avvisati dalla vittima con il suo cellulare. La donna è stata visitata dal personale del 118, che le ha diagnosticato uno stato confusionale e di ansia.

Accusato di atti persecutori

L’uomo, accusato di atti persecutori, è stato portato in carcere. Il Gip, dopo aver convalidato l’arresto, ne ha disposto la scarcerazione, sottoponendolo all'obbligo di dimora nel suo comune, alla permanenza in casa dalle 21 alle 7 e alla presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. Nei suoi confronti è stato anche emesso un divieto di avvicinamento alla ex.