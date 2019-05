Rapine in appartamenti nel Ragusano, un arresto

A Ispica, in provincia di Ragusa, i carabinieri hanno arrestato un tunisino di 24 anni, Abdallah Abdellaziz, per furti in abitazione e rapina aggravata in abitazione. L'indagine era iniziata dopo alcune denunce di furto in villette di Santa Maria del Focallo e Porto Ulisse, frazioni marinare della cittadina iblea.

I furti

In un caso il giovane ha trovato nell'abitazione svaligiata una donna di 70 anni che ha minacciato di morte. All'uomo si è riusciti a risalire grazie alle denunce dettagliate delle vittime e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza privati piazzate nelle zone dei furti.