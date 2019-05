Meteo a Palermo: le previsioni di oggi mercoledì 24 aprile

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Una depressione sul centro Europa richiama correnti calde e più stabili di estrazione afro-mediterranea, che favoriranno una giornata di bel tempo, con cieli soleggiati, disturbati solo dal transito di innocue velature e stratificazioni alte. Qualche addensamento in più al pomeriggio non è da escludersi sui monti. Temperature minime stabili, con valori intorno ai 15 gradi, massime in aumento, con punte di 26-27 gradi sulla Sicilia occidentale. Venti moderati settentrionali in rotazione dai quadranti orientali. Mari: basso Tirreno mosso, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso.

La situazione meteo a Catania

A Catania giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,3 µg/m³.