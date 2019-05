Meteo a Palermo: le previsioni di oggi martedì 23 aprile

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

I cieli saranno in gran parte soleggiati su Sicilia e Calabria, salvo qualche nube residua al mattino su est Sicilia e zone meridionali della Calabria. Da segnalare qualche nube in arrivo da ovest sulla Sicilia e le zone interne della Calabria, con locali e brevi piovaschi a ridosso dei rilievi. Più nubi invece su Campania, specie settentrionale, con piovaschi in transito tra il tardo mattino e il primo pomeriggio, isolati temporali su aree interne. Temperature poco mosse, venti moderati ancora meridionali, in prevalenza da SE. Mari ancora molto mossi, ma in lenta attenuazione.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso.

La situazione meteo a Caltanissetta

A Caltanissetta cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,9 µg/m³.