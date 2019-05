Siracusa, controlli negli allevamenti: sequestrati 106 ovini

I carabinieri del Nas hanno sequestrato, in maniera cautelativa, a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, 106 ovini per un valore di circa 35mila euro. Erano sprovvisti del marchio auricolare e quindi completamente sconosciuti all'anagrafe nazionale ed esclusi dal circuito dei controlli inerenti la tracciabilità dei capi. Inoltre, a Siracusa i militari hanno sequestrato anche 200 chili di molluschi in cattivo stato di conservazione e privi di etichettatura, per un valore di circa 5mila e 500 euro. Denunciato il titolare di una pescheria.