Salvati due uomini nella notte di Pasqua a Lipari e Marettimo

Due voli dell'Aeronautica Militare, nella notte di Pasqua, hanno consentito di salvare due uomini in pericolo di vita. Un elicottero è decollato per trasportare un uomo in imminente pericolo di vita da Lipari, in provincia di Messina, e un altro da Marettimo, in provinci di Trapani. Nel primo caso l'elicottero è decollato per trasportare un uomo di 56 anni colpito da malore. Durante il primo volo l'equipaggio è stato informato che avrebbe dovuto effettuare un secondo trasporto sanitario e all'isola di Marettimo è stato imbarcato un uomo di 61 anni.

Gli interventi dell'Aeronautica Militare

Gli interventi dell'Aeronautica Militare si sono resi necessari a causa dello stato del mare e delle pessime condizioni meteo che hanno reso difficili, peraltro, entrambi i trasporti. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15esimo Stormo hanno salvato più di 7.300 persone in pericolo di vita.