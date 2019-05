Due aggressioni senza movente in centro a Palermo: indagini in corso

Due aggressioni a pochi minuti di distanza all'alba di domenica 21 aprile a Palermo. Un 24enne palermitano, attorno alle 5:30 del mattino, è stato circondato nella centrale via Maqueda da un gruppo di sei giovani che ha tentato di picchiarlo, non è chiaro se a scopo di rapina. Il ragazzo ha reagito e ha messo in fuga i balordi, che però poco dopo hanno preso di mira un altro uomo: un 44enne che stava facendo jogging, sempre in via Maqueda. Il gruppo lo ha colpito più volte al viso e al corpo, rompendogli una costola.

La denuncia della seconda vittima

A raccontarlo è la stessa vittima, G. C., che ha pubblicato un post su Facebook: "Ore 05:30 di domenica dopo molte vicissitudini torno a correre felice di essermi stabilizzato e al momento riprendere le abitudini piacevoli della mia vita - ricostruisce l'uomo - mi trovavo in via Maqueda a 500 metri circa dalla stazione. Ad un tratto 5 individui e una donna mi picchiano gratuitamente senza alcun motivo, mi difendo come posso. Dopo pochi minuti mi trovo a terra. Mi rialzo mi trascino fino al bar della stazione. Chiamo un'ambulanza. Una costola rotta e 15 giorni di prognosi. Che bella Pasqua... Palermo. Alcune volte mi vergogno di vivere qui". Sui due episodi indaga la polizia.