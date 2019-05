Maltempo, disagi a Palermo a causa del vento di scirocco

Numerosi disagi in Sicilia e in particolare a Palermo per il forte vento di scirocco. Alcune auto in sosta sono state danneggiate a causa degli alberi caduti. In contrada Inserra, nei pressi dell'ospedale Cervello, i pompieri hanno spento un incendio prima che potesse propagarsi a causa del vento. Il traffico nell'aeroporto "Falcone-Borselino" del capoluogo al momento è regolare. Problemi, invece, nello scalo di Pantelleria dove sono già stati cancellati due voli. A causa del vento di scirocco sono interrotti anche i collegamenti marittimi con l'isola di Ustica.