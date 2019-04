Paternò, trovato il cadavere di un uomo di 78 anni: ipotesi omicidio

Il corpo di un uomo di 78 anni è stato trovato a Paternò, in provincia di Catania. Il cadavere, scoperto intorno alle 16.30 in via Catanzaro, presenta una frattura alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i quali, al momento, ritengono si tratti di un delitto avvenuto in ambito familiare. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.