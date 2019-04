Adrano, marijuana e cocaina in auto e in casa: quattro arrestati

Arrestate quattro persone ad Adrano, in provincia di Catania, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Al termine dell'operazione sono stati sequestrati dalla polizia di Stato cinque chili di marijuana e poco più di 470 grammi di cocaina. I quattro, Agatino Lo Cicero di 37 anni, Stefano Giuseppe Brugali di 39, Nicola Gennaro di 25 e Carmelo Imbarrato di 30, sono stati portati nel carcere di Piazza Lanza a Catania.

L'operazione

Lo Cicero e Brugali sono stati fermati nel rione Cappelloni di Adrano a bordo di una Smart 'For two' mentre stavano trasportando 523 grammi di marijuana. In precedenza i due erano stati visti uscire dall'abitazione di Gennaro. Durante la perquisizione nel garage di quest'ultimo, trovato in compagnia di Imbarrato, gli agenti hanno sequestrato 12 involucri contenenti complessivamente circa 3,738 chili di marijuana, 53 grammi di cocaina, un panetto di cocaina di 470 grammi, un bilancino di precisione e una somma di denaro, ritenuta provento dell'attività illecita. La perquisizione effettuata nell'abitazione di Imbarrato ha poi permesso di sequestrare altri tre grammi di cocaina e una busta con circa 462 grammi di marijuana.