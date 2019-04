Scicli, accoltella il ‘rivale’ del padre durante una lite: denunciato

È accorso in soccorso del padre, che stava litigando con un uomo, e ha ferito il ‘rivale' con una coltellata alla schiena. È successo ieri sera a Scicli, in provincia di Ragusa, di fronte a un bar di viale I maggio, nei pressi della caserma dei carabinieri. La lite tra i due uomini è scoppiata per motivi passionali. La vittima è stata trasportata nell'ospedale di Modica, dove è stata giudicata guaribile in 20 giorni. I militari sono intervenuti con il personale del 118. Il giovane, di 28 anni, fuggito dopo il ferimento, è stato bloccato alcune ore dopo e denunciato per lesioni personali e porto abusivo di coltello.