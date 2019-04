Enna, droga e ricettazione: arrestato due volte in 24 ore a Leonforte

La polizia lo ha arrestato due volte nell'arco di 24 ore. Un uomo di 52 anni, Gaetano Cocuzza di Leonforte, in provincia di Enna, è stato bloccato dagli agenti prima per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, poi per detenzione di un'arma da guerra e ricettazione. L'uomo, sottoposto a libertà vigilata e pregiudicato, è stato notato nel pomeriggio di martedì 16 aprile dagli agenti della squadra Mobile di Enna e del locale commissariato per le strade di Leonforte mentre cercava di allontanarsi alla vista dei poliziotti. Gli agenti lo hanno sottoposto a una perquisizione domiciliare scoprendo in un balcone di casa sua, nascoste all'interno del vano caldaia, due panetti di hashish di 150 grammi. Il pregiudicato è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e posto dal Gip ai domiciliari.

Il secondo arresto

Nella tarda serata del 17 aprile, dopo essere rientrato a casa, Cocuzza è stato sottoposto a una nuova perquisizione da parte degli investigatori, questa volta con l'ausilio di un metal detector. Gli agenti hanno scoperto, nascosta in un lavandino del garage, una pistola "Beretta" calibro 9x19 parabellum, completa di caricatore e munizioni, rubata a un appartenente alle forze dell'ordine alcuni anni fa. È scattato il secondo arresto e Cocuzza è stato condotto presso il carcere di Enna, a disposizione dell'autorità giudiziaria.