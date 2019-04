Mascalucia, tenta furto e nella fuga dimentica il cellulare: arrestato

Aveva tentato di mettere a segno un furto in un’abitazione, insieme a un complice, dimenticando però sul posto il proprio telefono cellulare, con tanto di foto che lo ritraeva insieme alla famiglia: per questo L. R., un 38enne di Belpasso, in provincia di Catania, è stato arrestato dai carabinieri.

Il furto

Il tentativo di furto è avvenuto il 22 marzo scorso a Mascalucia, nel Catanese, dove l’uomo si è recato in macchina assieme al complice. Giunto sul posto però ha dovuto affrontare il proprietario di casa, avvertito della presenza dei due intrusi grazie a un sms: i tre hanno ingaggiato una colluttazione a seguito della quale i due ladri sono riusciti a scappare a piedi, lasciando lì l’auto con cui erano arrivati. Il ladro maldestro però non ha considerato di aver lasciato in macchina il proprio cellulare. Non solo: sotto gli occhi dei carabinieri, avvertiti dalla vittima, il telefono ha cominciato a squillare mostrando una foto che ritraeva il 38enne in compagnia della famiglia.

L'arresto

I militari sono quindi risaliti al 38enne, che è stato arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata in concorso emessa dal Gip del Tribunale di Catania.