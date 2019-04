La situazione meteo in città

A Palermo giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Deboli correnti ruotano sul bordo orientale di un campo di alta pressione, che determina condizioni di stabilità anche sulle nostre Regioni meridionali. Tempo piuttosto soleggiato, salvo qualche strato alto in transito e nuvolosità diurna sui rilievi, non associata a fenomeni di rilievo. Temperature minime in lieve aumento, con valori medi di 10 gradi; massime stabili, con punte di 19-20 gradi. Venti deboli settentrionali in rotazione a orientali; molto deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Catania

A Catania nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,3 µg/m³.