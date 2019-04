Creano bazooka e sparano patate per strada a Palermo: denunciati

Hanno costruito un mini bazooka seguendo istruzioni trovate su internet, e una volta realizzata l’arma, si sono messi a testarla sparando patate in una via di Palermo. Per questo due persone di 30 e 29 anni, F.G.C. e G.P, sono state denunciate dai carabinieri, che li hanno sorpresi in via Narbone mentre mettevano a rischio l'incolumità dei passanti. L'oggetto, spiegano i militari, potrebbe apparire innocuo ma se utilizzato impropriamente risulta molto pericoloso e potenzialmente letale.