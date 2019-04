Palermo, abusi sessuali su una paziente: arrestato dentista

Un dentista palermitano è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo essere stato condannato a scontare due anni e sei mesi di reclusione per l’accusa di molestie sessuali. L’uomo è stato inoltre sospeso dall'esercizio della professione medica per lo stesso periodo. I fatti risalgono al 2012 quando una giovane aveva chiesto l'intervento della polizia perché era stata molestata dal medico presso cui si trovava in una cura. La vittima aveva quindi raccontato agli agenti gli abusi subiti quel giorno e nelle settimane precedenti. In precedenza la giovane aveva già allertato il 113 a causa di episodi simili, tuttavia non aveva presentato alcuna denuncia perché temeva di essersi sbagliata.

Le indagini

Durante le indagini gli investigatori, su delega del sostituto procuratore Alessia Sinatra, avevano ascoltato il fidanzato e una parente della ragazza, che quel giorno si trovavano nella sala d'aspetto dello studio medico e che erano accorsi in aiuto della giovane dopo aver sentito le sue grida. La polizia aveva acquisito anche l'audio delle telefonate che la vittima aveva fatto alla questura in due occasioni.