Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Domenica giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Insiste una circolazione di bassa pressione sulle nostre regioni. Si preannuncia una nuova giornata instabile con rovesci sparsi e qualche temporale specie durante le ore centrali del giorno anche se non mancheranno al mattino tra Sicilia e Calabria Tirrenica. Temperature stabili o in lieve calo, ventilazione tra NE e NO. Mari poco mossi o mossi.

La situazione meteo a Catania

A Catania nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Domenica nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 3.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Domenica nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,5 µg/m³.