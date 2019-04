Castelvetrano, rubano grondaie della chiesa durante la Via Crucis

E’ successo ieri sera, venerdì 12 aprile, nella parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano in provincia di Trapani: durante la celebrazione della Via Crucis le grondaie in rame della chiesa sono state staccate e portate via. La processione si sarebbe dovuta svolgere nelle strade del quartiere Belvedere, che, al buio da mesi, avrebbero dovuto essere illuminate da candele. A causa della pioggia, però, la manifestazione si è tenuta in chiesa.

Le parole del parroco

"Esprimo la mia amarezza - scrive don Baldassare Meli in una lettera aperta - per l'ennesimo furto svolto mentre la comunità cittadina era riunita per pregare. Ancora una volta sono state rubate le grondaie. Cosa non ho fatto per il quartiere? Nella massa di persone perbene c'è qualcuno che ricambia con questi gesti che sono espressione di tanta ingratitudine. Chissà quando questo qualcuno capirà che è opportuno cambiare modo di agire". Sono numerosi i furti subiti dalla parrocchia nel corso degli anni e in diverse occasioni a essere rubate sono state rubate le grondaie.